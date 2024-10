Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) (Di sabato 19 ottobre 2024) Cosa pensa Andrea Damante del dissing di Fedez contro Tony Effe in cui viene citato L'articolo Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Cosa pensadeldiin cui viene citato L'articoloildi(che ora sta con la sua exDe) proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elisa Visari accusata di violenza da una nota modella : ecco cosa è successo fra la fidanzata di Andrea Damante e Neda Vukovic (VIDEO) - Ma cosa è successo? I rumors sono stati riportati anche da Amedeo Venza: Elisa Visari avrebbe attaccato la modella che, pare, abbia avuto un breve flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne. it) La reazione della fidanzata di Andrea Damante Al momento Elisa Visari non ha commentato i rumors sulla violenza ai danni di Neda Vukovic e nemmeno Andrea Damante è entrato nel merito della questione. (Donnapop.it)

Uomini e Donne - Fedez parla del tradimento di Tony Effe ad Andrea Damante : reagisce Elisa Visari - Federico Lucia nella traccia musicale “L’infanzia difficile di un benestante” scritta contro Tony Effe cita Andrea Damante usando le seguenti parole: “Andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infame, non di attaccante, io sono il re, tu nemmeno il fante” e facendo riferimento al fatto che di nascosto gli ha rubato la ragazza (in questo caso Giulia De Lellis ai tempi in cui erano insieme). (Anticipazionitv.it)

Fedez nel dissing contro Tony Effe tira in ballo Andrea Damante : arriva la mossa social di Elisa Visari - Fedez, infatti, ha pubblicato il video con il suo brano sui suoi canali social e tra i tanti like arrivati, compare proprio anche quello di Elisa. So tante cose sulla tua Giulietta, ma non le dico perché sono un uomo”. Proprio sull’ex tronista ed ex fidanzato della De Lellis, Fedez ha scritto: “Andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infame, non di attaccante, io sono il re, tu nemmeno ... (Isaechia.it)