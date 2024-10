Ilfoglio.it - Anarchico e surreale Enrico Baj

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il 2024 è il centenario del manifesto surrealista di André Breton, il movimento che più ha creato figli e figliastri in tutto il mondo dell’arte, facendo diventare “surrealista” uno dei termini più utilizzati da titolisti e sceneggiatori – “ma bello”, dice il libraio di Notting Hill a Julia Roberts al primo incontro. Ed è solo un caso – ma esistono davvero i casi, nell’arte? – che sia anche il centenario di un artista milanese,Baj, nato il 31 ottobre del 1924. Liceo Berchet e poi Medicina in Statale, Baj dal surrealismo ha preso la pratica più divertente e terrena: il collage. Oggi viene celebrato al Palazzo Reale in una mostra di Electa, “Baj chez Baj”, a cura di Chiara Gatti e Roberta Cerini Baj, vedova dell’artista. Si erano conosciuti negli anni ’60 a Milano, lei ventenne lui quarantenne, le telefonava da Parigi dove prendeva casa in affitto da Max Ernst.