Zona stazione, scoppia lite in casa. Accoltellato un uomo, è grave: "Si sentivano urla spaventose" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Da quella casa si sentivano urla spaventose, rumore di piatti e vetri rotti, donne che gridavano e chiedevano aiuto". Così uno dei testimoni della lite di mercoledì sera, in viale Piave, nella Zona della stazione storica a Reggio, quando un uomo è stato gravemente ferito da un fendente di arma da taglio. L’episodio si è consumato all’interno di un’abitazione al secondo piano. Torna a scorrere il sangue nel quartiere della stazione, da dove a più riprese si sono fatti sentire residenti e lavoratori, stremati, chiedendo più sicurezza dopo i continui episodi di risse in strada, spaccio a cielo aperto, furti e aggressioni. L’allarme è scattato attorno alle 21.30 di mercoledì: poco prima, era esploso dentro l’appartamento un litigio per futili motivi: un uomo è stato Accoltellato ed è rimasto gravemente ferito. Ilrestodelcarlino.it - Zona stazione, scoppia lite in casa. Accoltellato un uomo, è grave: "Si sentivano urla spaventose" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Da quellasi, rumore di piatti e vetri rotti, donne che gridavano e chiedevano aiuto". Così uno dei testimoni delladi mercoledì sera, in viale Piave, nelladellastorica a Reggio, quando unè statomente ferito da un fendente di arma da taglio. L’episodio si è consumato all’interno di un’abitazione al secondo piano. Torna a scorrere il sangue nel quartiere della, da dove a più riprese si sono fatti sentire residenti e lavoratori, stremati, chiedendo più sicurezza dopo i continui episodi di risse in strada, spaccio a cielo aperto, furti e aggressioni. L’allarme è scattato attorno alle 21.30 di mercoledì: poco prima, era esploso dentro l’appartamento un litigio per futili motivi: unè statoed è rimastomente ferito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droga a Bologna - come funziona lo spaccio in zona stazione - Ieri gli agenti hanno arrestato quattro stranieri per detenzione ai fini di spaccio, e altri due sono stati denunciati per lo stesso reato. L’ultimo arresto riguarda un 28enne nigeriano con numerosi precedenti per spaccio, rissa e furti. In sostanza, uno dei tre si occupava delle cessioni, un altro riceveva le chiamate e il terzo faceva da palo. (Ilrestodelcarlino.it)

Controllo straordinario in zona stazione a Pisa : 10 denunciati - Nella serata di ieri, 16 ottobre, è stato eseguito a Pisa un servizio straordinario di controllo del territorio ad 'alto impatto', disposto dalla Prefettura di Pisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'area attenzionata in modo particolare è stata quella della... (Pisatoday.it)

Operazione anti spaccio in zona stazione : nei guai anche tre ragazzini - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Nuovi controlli nella zona di Piazza XX Settembre e Montagnola che hanno portato all’arresto di quattro cittadini stranieri e alla denuncia di altri due, in un’operazione mirata a contrastare il degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti. (Bolognatoday.it)