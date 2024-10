Violenza contro i poliziotti? Chi finisce in manette dopo la manifestazione pro Pal a Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino (D.T.) di 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, di sabato 5 ottobre in piazzale Ostiense, a Roma. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che ha diversi precedenti, in quanto ritenuto responsabile del reato di "resistenza a P.U. aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite". Durante la manifestazione, il 41enne, insieme a una cinquantina di persone, con un casco nero e il volto coperto, aveva lanciato diversi oggetti contro le forze dell'ordine, mettendosi alle spalle dei reparti schierati in modo da tenerli impegnati su un doppio fronte. Liberoquotidiano.it - Violenza contro i poliziotti? Chi finisce in manette dopo la manifestazione pro Pal a Roma Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino (D.T.) di 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso dellanazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, di sabato 5 ottobre in piazzale Ostiense, a. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che ha diversi precedenti, in quanto ritenuto responsabile del reato di "resistenza a P.U. aggravato perché commesso da più di dieci persone riunite". Durante la, il 41enne, insieme a una cinquantina di persone, con un casco nero e il volto coperto, aveva lanciato diversi oggettile forze dell'ordine, mettendosi alle spalle dei reparti schierati in modo da tenerli impegnati su un doppio fronte.

Arrestato un cittadino tunisino per violenza durante manifestazione di solidarietà a Roma - Le attività investigative della Digos hanno portato all’identificazione del cittadino tunisino grazie all’analisi di materiale video che documentava il suo comportamento durante la manifestazione. Facebook WhatsApp Twitter Un cittadino tunisino di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Roma in seguito agli incidenti violenti avvenuti durante una manifestazione in sostegno del ... (Gaeta.it)

Coro di condanne per gli scontri a Roma alla manifestazione pro Pal. Meloni : “Assurda violenza” - La premier Giorgia Meloni parla di "assurda violenza" per gli incidenti ieri a Roma. Per la prima volta, a seguito del divieto a manifestare, si registrano problemi di ordine pubblico a una manifestazione per la Palestina.Continua a leggere . (Fanpage.it)