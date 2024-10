Violenta rapina a un'anziana con bottino da oltre 70 mila: in due condannati a 10 anni di carcere (Di venerdì 18 ottobre 2024) A 88 anni era stata legata ad una sedia con dello scotch nella sua abitazione e in due avevano svuotato la sua cassaforte, riuscendo in pochi minuti e in pieno giorno a mettere le mani su un bottino dal valore di oltre 70 mila euro, tra contanti e gioielli. La Violenta rapina era avvenuta a Palermotoday.it - Violenta rapina a un'anziana con bottino da oltre 70 mila: in due condannati a 10 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A 88era stata legata ad una sedia con dello scotch nella sua abitazione e in due avevano svuotato la sua cassaforte, riuscendo in pochi minuti e in pieno giorno a mettere le mani su undal valore di70euro, tra contanti e gioielli. Laera avvenuta a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi furto in casa a Roma nella notte di San Lorenzo : bottino da oltre un milione - Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio. . E’ accaduto nella notte in zona Cortina d’Ampezzo, a Roma Nord. Al risveglio la coppia di pensionati ha trovato l’appartamento rovistato. Maxi furto da oltre un milione di euro in un appartamento. I ladri sono entrati in casa mentre i proprietari dormivano e sono riusciti ad aprire la cassaforte. (Gazzettadelsud.it)

Zico - furto a Parigi : rubata valigetta in taxi - bottino da oltre 200 mila euro. «È stato uno choc» - Brutta disavventura per l'ex stella del calcio brasiliano Zico che ha subito il furto di una valigetta a Parigi (dove si trova per invito del comitato olimpico brasiliano). Il tutto è... (Ilmessaggero.it)