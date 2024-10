Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 18-10-2024 ore 20:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra medioriente primo piano lo spirito della Resistenza sarà rinforzato queste le parole dell’Iran all’indomani dell’uccisione da parte di Israele della Leader di hamas e mente degli attacchi di affetto ottobre il bollo invece ha dichiarato di avere avviato una nuova fase della guerra contro lo stato ebraico affermando di aver utilizzato missile guida di precisione per colpire le truppe Oggi il male subito un grave colpo Ma la nostra missione non è ancora finita tornato invece ieri sera il premier israeliano Netanyahu e la Giorgia Meloni oggi in Medio Oriente la presidente del Consiglio prima ha visitato la Giordania incontrato il re Abdallah II poi si è spostata in Libano ieri il Ministro della Difesa Guido Crosetto Ha ribadito la presenza della missione unifil ...