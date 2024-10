Ucciso “mentre stava strisciando fuori dal locale”, così i due baristi hanno colpito 20 volte il ladro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Eros Di Ronza, l’uomo colpito a forbiciate dopo aver rubato dei Gratta e Vinci a Milano, è stato Ucciso “mentre stava strisciando fuori dal locale” di via Cermenate 35/A e la “fase di maggior violenza” è avvenuta quando “l’uomo era a terra, gridando aiuto“. così la procura di Milano, nella richiesta di convalida dell’arresto firmata dalla pm di Milano Maura Ripamonti, ha chiesto il carcere per il 30enne Zhou Shu e il 49enne Chongbing Liu. La vittima “non ha reagito” ai circa 20 “colpi” di una “forbice” in acciaio, con lama di 11 centimetri, trovata a terra dagli agenti delle Volanti della Questura intervenuti sul posto.Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. Shu Zhou dopo l’omicidi aveva chiamato i soccorsi: “Ho dato un pugno al ladro e adesso sta quasi morendo” aveva detto nella sua telefonata al numero unico di emergenza. Ilfattoquotidiano.it - Ucciso “mentre stava strisciando fuori dal locale”, così i due baristi hanno colpito 20 volte il ladro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Eros Di Ronza, l’uomoa forbiciate dopo aver rubato dei Gratta e Vinci a Milano, è statodal” di via Cermenate 35/A e la “fase di maggior violenza” è avvenuta quando “l’uomo era a terra, gridando aiuto“.la procura di Milano, nella richiesta di convalida dell’arresto firmata dalla pm di Milano Maura Ripamonti, ha chiesto il carcere per il 30enne Zhou Shu e il 49enne Chongbing Liu. La vittima “non ha reagito” ai circa 20 “colpi” di una “forbice” in acciaio, con lama di 11 centimetri, trovata a terra dagli agenti delle Volanti della Questura intervenuti sul posto.Trentasei le ferite complessive rilevate dal medico legale. Shu Zhou dopo l’omicidi aveva chiamato i soccorsi: “Ho dato un pugno ale adesso sta quasi morendo” aveva detto nella sua telefonata al numero unico di emergenza.

