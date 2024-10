Trent’anni dopo la Jugoslavia: una nuova mostra e un documentario esplorano cosa significa ricostruire il senso di casa, lontano dalla propria patria (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra il 1991 e il 1995 oltre settantamila persone hanno trovato rifugio in Italia dalle guerre di dissoluzione della Jugoslavia. Trent’anni dopo, la maggior parte di loro vive ancora qui. cosa significa ricostruire il senso di casa, lontano dalla propria casa? Il progetto europeo Moj Dom, coordinato dall’organizzazione indipendente Codici, ha cercato risposta a questa domanda attraverso centinaia di interviste realizzate da otto partner in Austria, Croazia, Germania, Italia e Slovenia. Due anni di ricerche hanno portato alla creazione di un kit didattico, una mostra fotografica, un documentario e, in Slovenia, alla produzione di uno spettacolo teatrale. La mostra fotografica Moj Dom / casa mia. Tpi.it - Trent’anni dopo la Jugoslavia: una nuova mostra e un documentario esplorano cosa significa ricostruire il senso di casa, lontano dalla propria patria Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra il 1991 e il 1995 oltre settantamila persone hanno trovato rifugio in Italia dalle guerre di dissoluzione della, la maggior parte di loro vive ancora qui.ildi? Il progetto europeo Moj Dom, coordinato dall’organizzazione indipendente Codici, ha cercato risposta a questa domanda attraverso centinaia di interviste realizzate da otto partner in Austria, Croazia, Germania, Italia e Slovenia. Due anni di ricerche hanno portato alla creazione di un kit didattico, unafotografica, une, in Slovenia, alla produzione di uno spettacolo teatrale. Lafotografica Moj Dom /mia.

