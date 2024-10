Tragedia a San Severo: agente penitenziario uccide la moglie e poi si suicida (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un dramma familiare ha scosso la cittadina di San Severo, in provincia di Foggia, quando Celeste Palmieri, 56 anni, è deceduta a seguito di una sparatoria avvenuta per mano del marito, Mario Furio, un ex agente di polizia penitenziaria di 59 anni. La donna è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Poco dopo l’episodio, Furio ha posto fine alla sua vita. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto e le motivazioni che hanno portato alla Tragedia. La ricostruzione della dinamica Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’episodio ha avuto inizio all’esterno di un supermercato, dove Celeste stava facendo la spesa. Gaeta.it - Tragedia a San Severo: agente penitenziario uccide la moglie e poi si suicida Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un dramma familiare ha scosso la cittadina di San, in provincia di Foggia, quando Celeste Palmieri, 56 anni, è deceduta a seguito di una sparatoria avvenuta per mano del marito, Mario Furio, un exdi polizia penitenziaria di 59 anni. La donna è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Poco dopo l’episodio, Furio ha posto fine alla sua vita. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto e le motivazioni che hanno portato alla. La ricostruzione della dinamica Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’episodio ha avuto inizio all’esterno di un supermercato, dove Celeste stava facendo la spesa.

Il braccialetto elettronico non si è attivato : così l’agente ha ucciso la moglie a San Severo - Stando a quanto accertato, Celeste Palmieri aveva allertato i carabinieri proprio perché aveva incrociato il marito Mario Furio, ex agente della penitenziaria, al supermercato e lo aveva visto uscire, senza che il dispositivo si fosse attivato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

San Severo - ex agente penitenziario spara alla moglie nel parcheggio di un supermercato e si uccide : gravissima la donna che lo aveva denunciato più volte - Tragedia in provincia di Foggia. Il 59enne aveva il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. La donna aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori. (Bari.repubblica.it)