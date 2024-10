Thesocialpost.it - Tir si ribalta sull’A1 a Cassino, morto il conducente: lunghe code e rallentamenti

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo ha perso la vita sull’autostrada A1 a causa delmento del tir che guidava. L’incidente si è verificato nel Comune di, in provincia di Frosinone, causandoe disagi al traffico nella zona interessata. Purtroppo, l’intervento dei soccorsi è stato vano, poiché la vittima è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.Leggi anche: Jonathan Milan, incredibile impresa! Oro e record mondiale nell’inseguimento su pista L’evento si è consumato nella sezione dell’Autostrada del Sole tra i caselli di San Vittore e Caianello, in direzione Sud, durante il pomeriggio di venerdì 18 ottobre. Stando alle prime informazioni disponibili, l’autista del camion stava percorrendo l’A1 quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto, bloccando completamente la carreggiata.