Sully, come finisce il biopic del 2016 con protagonista Tom Hanks (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sully si conclude con l'assoluzione del pilota Chesley Sullenberger, dopo aver dimostrato che le simulazioni di volo erano errate. Aver ricorso all'ammaraggio dell'aereo Airbus A320 sul fiume Hudson ha salvato l'equipaggio e i passeggeri. Il pilota della linea Us Airways Chesley Sullenberger (Tom Hanks), detto Sully, è chiamato la mattina del 15 gennaio 2009 a pilotare l'aereo Airbus A320, che va dall'aeroporto LaGuardia di New York all'aeroporto di Seattle-Tacoma, facendo uno scalo presso l'aeroporto di Charlotte-Douglas. Affiancato dal primo ufficiale Jeffrey Skiles (Aaron Eckhart), il comandante inizia la procedura di volo, ma appena il velivolo si solleva in aria, impatta contro uno stormo di uccelli, danneggiando i motori. Una scena di Sully (fonte: Warner Bros.

