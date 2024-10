Se mi lasci non vale, ecco chi sono le 6 coppie protagoniste del Temptation Island della Rai (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 21 ottobre al 18 novembre andrà in onda su RaiDue Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. L’attore, nel cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, guiderà i telespettatori attraverso un autentico esperimento sociale dove sei coppie in crisi cercheranno di riprendere i fili della loro storia. Al termine dell’ultima puntata di Se mi lasci non vale, dopo aver compiuto questo lungo percorso, ciascuna coppia deciderà il proprio destino amoroso. Il comunicato ufficiale dell’azienda ha anticipato: Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Per quattro settimane, all’interno di una villa, si sottoporranno a prove. Isaechia.it - Se mi lasci non vale, ecco chi sono le 6 coppie protagoniste del Temptation Island della Rai Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 21 ottobre al 18 novembre andrà in onda su RaiDue Se minon, condotto da Luca Barbareschi e prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. L’attore, nel castdiciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, guiderà i telespettatori attraverso un autentico esperimento sociale dove seiin crisi cercheranno di riprendere i fililoro storia. Al termine dell’ultima puntata di Se minon, dopo aver compiuto questo lungo percorso, ciascuna coppia deciderà il proprio destino amoroso. Il comunicato ufficiale dell’azienda ha anticipato: Seiin crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Per quattro settimane, all’interno di una villa, si sottoporranno a prove.

SE MI LASCI NON VALE - VERTICI RAI : “TEMPTATION ISLAND PUNTO DI RIFERIMENTO DA EVITARE” - Per quattro settimane vivranno in una villa alle porte di Roma e affronteranno un percorso seguiti da psicologi, sessuologi e mental coach. È un programma in cui non si vince nulla. Partiamo da presupposti diversi. La scelta degli autori è stata quella di non partire da gente disturbata, ma da gente comune, che potresti incontrare sotto casa. (Bubinoblog)

‘Se mi lasci non vale’ al via il 21 ottobre - ecco le sette coppie in gioco - Nella gestione dei loro problemi, saranno aiutati da dei professionisti. Si tratta di Carlotta e Diego, che avranno i compito da infiltrati di aiutare le altre coppie, ma senza farsi scoprire. Ecco le coppie che prenderanno parte al reality Mancano pochi giorni al debutto del nuovo programma di Raidue, il docu reality dal titolo “Se mi lasci non vale” condotto da Luca Barbareschi. (361magazine.com)

Se mi lasci non vale - ecco le coppie “normali” del programma di Barbareschi - Floriana e Alessandro Floriana, 25 anni, di Bari. Ottima ascoltatrice, sa sintonizzarsi molto bene sui bisogni del partner, meno sui suoi. Come dire: “Se ce l’abbiamo fatta noi, ce la possono fare tutti”. Ex pugile, è molto attento alla sua forma fisica. Tranquilla e remissiva, teme che il loro amore sia solo abitudine. (Davidemaggio.it)