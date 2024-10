Runjaic "Milan ha grande qualità, Udinese a San Siro con coraggio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Abbiamo l'opportunità di far vedere il nostro potenziale", dice il tecnico dei friulani UDINE - Trasferta a Milano. Torna il campionato e per l'Udinese arriva un impegno per nulla semplice. Si va a San Siro per sfidare il Milan di Fonseca e mister Kosta Runjaic dovrà rinunciare ancora ancora a Thau Ilgiornaleditalia.it - Runjaic "Milan ha grande qualità, Udinese a San Siro con coraggio" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Abbiamo l'opportunità di far vedere il nostro potenziale", dice il tecnico dei friulani UDINE - Trasferta ao. Torna il campionato e per l'arriva un impegno per nulla semplice. Si va a Sanper sfidare ildi Fonseca e mister Kostadovrà rinunciare ancora ancora a Thau

Milano - tre anni e 4 mesi a Baby Gang per la rissa e l’aggressione ai poliziotti a San Siro - È la condanna inflitta oggi in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale inflitta al trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23 anni, in vetta alle classifiche negli ultimi mesi, con milioni di follower sui social, con un tour europeo in partenza e già finito imputato in altri processi milanesi. (Ilgiorno.it)

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese - Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo. . . Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. (Milanotoday.it)

Ex Milan - Andrea Conti : non ho retto la pressione di San Siro e… - Resto in attesa di una chiamata ma deve essere quella giusta, con tutti i problemi che ho avuto non me la sentirei di andare in una realtà in cui non c’è chiarezza o in cui non mi sento benvoluto al 100%. Giocando a San Siro ho realizzato un sogno Ex Milan, Andrea Conti torna sul suo passato in rossonero e spiega perché ha fatto così tanta fatica! View this post on ... (Dailymilan.it)