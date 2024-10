Roma-Inter, primi allenamenti (al completo) dopo la sosta: i dubbi di formazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) dopo la sosta per le nazionali, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata a lavorare a pieno ritmo in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. PRIME INDICAZIONI – L’Inter è tornata a lavoro dopo la sosta per le Nazionali, per preparare la sfida contro la Roma in programma domenica sera. La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ad eccezione di Piotr Zielinski, fermo per infortunio, ma la preparazione sembra ormai indirizzata verso le scelte definitive. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la corsia di destra, dove Simone Inzaghi sta valutando diverse soluzioni. In difesa, Benjamin Pavard sembra attualmente in vantaggio su Yann Aurel Bisseck per una maglia da titolare. Inter-news.it - Roma-Inter, primi allenamenti (al completo) dopo la sosta: i dubbi di formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)laper le nazionali, l’di Simone Inzaghi è tornata a lavorare a pieno ritmo in vista del prossimo impegno di campionato contro la. La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. PRIME INDICAZIONI – L’è tornata a lavorolaper le Nazionali, per preparare la sfida contro lain programma domenica sera. La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ad eccezione di Piotr Zielinski, fermo per infortunio, ma la preparazione sembra ormai indirizzata verso le scelte definitive. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la corsia di destra, dove Simone Inzaghi sta valutando diverse soluzioni. In difesa, Benjamin Pavard sembra attualmente in vantaggio su Yann Aurel Bisseck per una maglia da titolare.

