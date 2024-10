Ilfoglio.it - Quello che i numeri non dicono di Marcus Thuram

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Spesso iraccontano bugie. Perché dietro alla fredda sagoma delle cifre si nascondono verità parziali. È una sineddoche pericolosa, una tendenza che porta a sacrificare il tutto per elevare a sistema solo una parte della faccenda. Funziona così nel calcio. E funziona così soprattutto per gli attaccanti, classe di uomini scelti e di gente sicura come quella cantata da Samuele Bersani, ma destinata a venire giudicata quasi esclusivamente dal numero di palloni spediti in fondo al sacco avversario. Proprio per questo la stagione diha già assunto i contorni della straordinarietà. Sette gol in altrettante partite di campionato. A cui vanno aggiunti anche tre assist per i compagni. Significa che, da solo, l’attaccante è entrato nel 62 per cento dei gol dell’Inter. Fra le pieghe dei, tuttavia, si annida qualcosa che le cifre non riescono a spiegare.