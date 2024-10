Prove di primo soccorso, disostruzione e manovre salvavita: la Croce Rossa di Riccione in piazza (Di venerdì 18 ottobre 2024) manovre semplici che fanno la differenza. La catena del soccorso è fatta di piccoli gesti che tutti possono mettere in atto, dalla chiamata al 118 (che presto diventerà per tutta Italia il numero delle emergenze 112) alla valutazione della coscienza di una persona fino alle manovre di Riminitoday.it - Prove di primo soccorso, disostruzione e manovre salvavita: la Croce Rossa di Riccione in piazza Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)semplici che fanno la differenza. La catena delè fatta di piccoli gesti che tutti possono mettere in atto, dalla chiamata al 118 (che presto diventerà per tutta Italia il numero delle emergenze 112) alla valutazione della coscienza di una persona fino alledi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovre di primo soccorso : dal 14 al 20 ottobre eventi gratuiti in tutta Italia con gli esperti di arresto cardiaco e rianimazione - In occasione di VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare, appuntamenti gratuiti faranno conoscere le manovre di primo soccorso. Tra le città coinvolte: Milano, Roma, Venezia, Cagliari, Modena, Napoli, Potenza e Trento, dove è in programma una grande esercitazione di massa. Soltanto il 58% di chi assiste a un infarto interviene con le manovre salvavita. (Vanityfair.it)

Giornata mondiale del primo soccorso - Balzanelli (SIS 118) : “Insegnare a scuola le manovre salvavita” - Il presidente della Sis 118, Mario Balzanelli, ha lanciato un appello per la promozione della cultura del primo soccorso in ogni contesto sociale, sottolineando l'importanza di questa pratica per la salvaguardia della vita. L'articolo Giornata mondiale del primo soccorso, Balzanelli (SIS 118): “Insegnare a scuola le manovre salvavita” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Giornata mondiale del primo soccorso - Sis118 : “Insegnare a scuola le manovre salvavita” - L'arresto cardiaco improvviso uccide 8 persone l'ora in Italia" "Molte morti improvvise sono evitabili e per questo devono essere evitate. Questo è il punto che deve far riflettere lo Stato, che ha il dovere morale, sociale e giuridico di mettere […]. Il presidente Balzanelli: "Tutti i cittadini devono saperle praticare, la legge c'è e va attuata. (Sbircialanotizia.it)