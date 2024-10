Poliziotto in pensione spara alla moglie, poi si suicida fuori dal supermercato. Indossava il braccialetto elettronico, lei lo aveva già denunciato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia nel Foggiano. Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma. L'episodio è avvenuto a via Leggo.it - Poliziotto in pensione spara alla moglie, poi si suicida fuori dal supermercato. Indossava il braccialetto elettronico, lei lo aveva già denunciato Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia nel Foggiano. Un uomo hatoper strada nei pressi di una San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma. L'episodio è avvenuto a via

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spara all’ex moglie fuori dal supermercato e si suicida : era stato denunciato e aveva il braccialetto elettronico - Secondo quanto ha riferito l’assessore alle politiche sociali del comune di San Severo, Bruno Savino, “la donna ai primi di ottobre aveva incontrato alcune operatrici dei servizi sociali ma aveva rifiutato la possibilità di trasferirsi in un posto più sicuro con i figli minori”. La donna è stata soccorsa dal 118 ed è in condizioni critiche. (Ilfattoquotidiano.it)

Tragedia a San Severo : un uomo spara alla moglie e si suicida davanti a un supermercato - Il tragico accaduto: dinamica dei fatti L’episodio è avvenuto in via Salvemini, dove l’uomo, identificato come Mario Furo, un agente di polizia penitenziaria in pensione di 59 anni, ha atteso l’uscita della moglie dal supermercato. Malgrado le rassicurazioni, aveva rifiutato un trasferimento in un luogo più sicuro insieme ai figli minori, una scelta che solleva interrogativi sulle ragioni e ... (Gaeta.it)

Poliziotto in pensione spara alla moglie - poi si suicida fuori dal supermercato «Una tragedia annunciata» - Tragedia nel Foggiano. Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma. L'episodio è avvenuto a via... (Leggo.it)