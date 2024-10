Payne, morte dovuta a crisi psicotica per abuso di droghe (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cominciano ad emergere i dettagli della tragica morte della star del pop britannico Liam Payne, a cominciare dai sei minuti che hanno preceduto il suo decesso. Prima la chiamata alla polizia del direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, dicendo che un ospite aveva "distrutto" la stanza in cui alloggiava: "ha esagerato con la droga e l'alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita". Tre minuti dopo Josefina, impiegata in un ufficio adiacente all'hotel, dichiara di avere ascoltato una sirena e di essere "scesa per vedere cosa stava succedendo". Lì, continua la testimone, "una collega ha parlato con una massaggiatrice dell'hotel che le ha detto che c'era un uomo molto violento, sotto l'effetto di droghe e nel mezzo di una crisi psicotica. Poi sono passati alcuni minuti (3) e abbiamo visto una tenda rossa nel cortile interno dell'hotel". Quotidiano.net - Payne, morte dovuta a crisi psicotica per abuso di droghe Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cominciano ad emergere i dettagli della tragicadella star del pop britannico Liam, a cominciare dai sei minuti che hanno preceduto il suo decesso. Prima la chiamata alla polizia del direttore del boutique hotel Casa Sur, Esteban Grassi, dicendo che un ospite aveva "distrutto" la stanza in cui alloggiava: "ha esagerato con la droga e l'alcol. Abbiamo paura che metta a rischio la sua vita". Tre minuti dopo Josefina, impiegata in un ufficio adiacente all'hotel, dichiara di avere ascoltato una sirena e di essere "scesa per vedere cosa stava succedendo". Lì, continua la testimone, "una collega ha parlato con una massaggiatrice dell'hotel che le ha detto che c'era un uomo molto violento, sotto l'effetto die nel mezzo di una. Poi sono passati alcuni minuti (3) e abbiamo visto una tenda rossa nel cortile interno dell'hotel".

