Pallavolo sapore di derby | la Verodol Casciavola ospita la Pallavolo Cascina

E' una delle partite più sentite della stagione, sicuramente la più attesa, è il momento del derby cascinese fra la Verodol CBD Casciavola che sabato 19 ottobre alle 21 al Pala Pediatrica ospita la Pallavolo Cascina. Un derby che arriva assai presto, con appena due partite sulle spalle per le

Pallavolo femminile : il derby va alla Savino Del Bene - ma il Bisonte non demerita - Coach Bendandi, privo di Lapini e con Battistoni a referto ma non disponibile, schiera Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Cagnin e Davyskiba in banda, Butigan e Mancini al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Antiga risponde con Ognjenovi? in regia, Antropova opposto, Ruddins e Herbots in posto quattro, Graziani e Nwakalor al centro e Castillo libero. (Corrieretoscano.it)