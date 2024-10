Ilrestodelcarlino.it - Ostetrica in pensione: la dedica alle sue pazienti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In, l’Antonella Ruffini (foto), 64 anni, scrive una lettera a tutte le donne che ha incontrato in oltre 41 anni di lavoro. Antonella racconta la sua vita di lavoro cominciata all’ospedale di Merate dove ha assistito a tre parti di notte. Poi, superato il concorso, è stata assunta all’ospedale di Castelnovo Monti svolgendo la propria attività nei consultori familiari della montagna tra Villa Minozzo, Vetto d’Enza, Busana,Toano e Casina, ma anche a Castelnovo Monti dove ha incontrato molte donne. Scelto di lavorare in prevalenza nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, durante il travaglio o per altre problematiche ginecologiche, la Ruffini ha conosciuto molte altre donne della montagna.