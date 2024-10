Olio extra vergine di oliva “fuori legge” in un ristorane pontino: denunciata la titolare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli scorsi giorni, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Latina ha condotto un’ispezione in un ristorante di Terracina, con l’obiettivo di tutelare la qualità alimentare e proteggere i consumatori. Durante il controllo, le autorità hanno riscontrato irregolarità riguardanti l’Olio extra vergine di oliva utilizzato per la preparazione dei pasti: le analisi di laboratorio hanno evidenziato che l’Olio non rispettava i requisiti di legge. Deferita la Responsabile dell’Attività La titolare del locale è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina. L’Olio, destinato alla cucina del ristorante, non risultava conforme agli standard stabiliti dalla normativa vigente per l’Olio extra vergine di oliva. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli scorsi giorni, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Latina ha condotto un’ispezione in un ristorante di Terracina, con l’obiettivo di tutelare la qualità alimentare e proteggere i consumatori. Durante il controllo, le autorità hanno riscontrato irregolarità riguardanti l’diutilizzato per la preparazione dei pasti: le analisi di laboratorio hanno evidenziato che l’non rispettava i requisiti di. Deferita la Responsabile dell’Attività Ladel locale è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina. L’, destinato alla cucina del ristorante, non risultava conforme agli standard stabiliti dalla normativa vigente per l’di

