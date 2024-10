Oasport.it - Nuoto, la Coppa del Mondo 2024 scatta da Shanghai con Ceccon, Martinenghi e Benedetta Pilato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna ladeled è il primo grande evento internazionale dopo i Giochi olimpici di Parigi. Si gareggia in vasca corta in vista dei Mondiali che si disputeranno a Budapest a metà dicembre e si gareggia solo in Asia visto che le tre tappe, nei prossimi tre week end, sono in programma ain Cina, a Incheon in Corea del Sud e a Singapore dove a luglio 2025 sarà in programma il Mondiale in vasca lunga. Sono cinque le star azzurre che prenderanno parte alle tre tappe della manifestazione itinerante che distribuisce un bel po’ di dollari. Tra i protagonisti annunciati della nove giorni di gare asiatica ci sono i due campioni olimpici azzurri, Nicolòe Thomasche affronteranno alcuni dei rivali più forti nelle loro specialità. Al via anche Alberto Razzetti,e Lorenzo Mora, grande specialista del dorso in vasca corta.