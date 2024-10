"Notte Nomade" con Utopia Band al Teatro Govi, ospite speciale Daniele Campani (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una vera e propria immersione nelle più belle canzoni dei Nomadi attende gli amici del Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, sabato 19 ottobre alle ore 21, con Utopia Band e la loro "Notte Nomade". Special Guest della serata Daniele Campani, batterista dei Nomadi per oltre trent’anni.Il Genovatoday.it - "Notte Nomade" con Utopia Band al Teatro Govi, ospite speciale Daniele Campani Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una vera e propria immersione nelle più belle canzoni dei Nomadi attende gli amici delRina e Gilbertodi Genova, sabato 19 ottobre alle ore 21, cone la loro "". Special Guest della serata, batterista dei Nomadi per oltre trent’anni.Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Notte Nomade" con Utopia Band al Teatro Govi, ospite speciale Daniele Campani - Il gruppo Utopia si è costituito come tributo ai Nomadi nel 2002 suonando nelle piazze e nei locali prevalentemente del nord Italia. Hanno collaborato molte volte con diversi Nomadi fans club e con ... (genovatoday.it)

MUSIC SCENE: Confessions of an ole' arena rocker turned 'sweet' on country - Not long after my wife Tracy and I were married in 2008, we attended our first concert together as a married couple. The date was Oct. 17, 2008, the venue ... (lockportjournal.com)

Legendary rocker to be honored in Bearsville - During his 13 years in Woodstock, Rundgren recorded and produced many iconic albums in Bearsville, including Meatloaf’s “Bat Out of Hell”, Patti Smith’s “Wave”, The Band’s “Stage Fright” (recorded at ... (hudsonvalleyone.com)