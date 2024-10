Napolipiu.com - Napoli, Conte: “Contro l’Empoli serviranno cuore e concentrazione. Neres-Kvara è un dilemma”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonioanalizza la prossima partita del, sottolineando l’importanza die umiltà Il mister del, Antonio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di campionato Empoli-, valida per l’ottava giornata di Serie A. Nella sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno,ha affrontato diversi temi, dalla condizione della squadra dopo la sosta alle aspettative per le prossime partite. Unin costruzione ma determinatoha esordito sottolineando che la squadra è ancora in fase di sviluppo: “Siamo in un momento di lavori in corso, non potrebbe essere altrimenti dopo tre mesi da quando sono qui“. Ha evidenziato la soddisfazione per il lavoro svolto finora e la disponibilità dei giocatori: “Abbiamo un gruppo di ragazzi molto disponibili che hanno voglia di fare questo percorso”.