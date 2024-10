Nadal-Djokovic, Six Kings Slam: a che ora e dove vederla in diretta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rafa Nadal e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo per quella che sarà molto probabilmente il loro ultimo match.Sabato 19 ottobre le due leggende del tennis si sfidano a Riad nella finale per il terzo e il quarto posto del Six Kings Slam, il torneo esibizione che ha messo di fronte i Europa.today.it - Nadal-Djokovic, Six Kings Slam: a che ora e dove vederla in diretta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rafae Novaksono pronti a scendere in campo per quella che sarà molto probabilmente il loro ultimo match.Sabato 19 ottobre le due leggende del tennis si sfidano a Riad nella finale per il terzo e il quarto posto del Six, il torneo esibizione che ha messo di fronte i

Six Kings Slam - a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic - La sua rivalità con Djokovic è stata uno dei pilastri dello sport negli ultimi 15 anni e ci sarà un incontro finale in Arabia Saudita. . Un’ultima sfida dopo le loro battaglie nel corso degli anni, con la coppia che si è incontrata 60 volte a livello Atp Tour e Grande Slam. (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafael Nadal e Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto ... (Seriea24.it)

Six Kings Slam - a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic - (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafael Nadal e Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto nell'evento esibizione Six Kings Slam in programma domani, sabato 19 ottobre. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera ... (Webmagazine24.it)

A che ora Djokovic-Nadal - finale terzo posto Six Kings Slam 2024 : programma - tv - streaming - Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Stavolta sarà un’esibizione, il Six Kings Slam a Riad (Arabia Saudita). Attiva ora a soli 11,99 euro al mese La Finale del Six Kings Slam per il 3° posto tra Novak Djokovic e Rafa Nadal si terrà sabato ... (Oasport.it)