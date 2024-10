Mister Movie | Shock sulla morte di Liam Payne, non era solo in stanza (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Misteri che avvolgono la tragica morte di Liam Payne iniziano a svelarsi. L’autopsia ha confermato che l’ex membro degli One Direction è deceduto a causa di gravi ferite multiple e di un’emorragia interna ed esterna, causate da un violento impatto con il suolo. Le lesioni riportate alla testa si sono rivelate fatali. La tragica morte di Liam Payne: nuovi dettagli sconvolgenti sull’incidente Nelle ultime ore, le autorità argentine hanno diffuso nuovi dettagli inquietanti sulla notte della tragedia. A quanto pare, Liam Payne non era solo nella sua stanza d’albergo al momento della caduta. Due donne, che non erano la sua fidanzata, sarebbero state con lui poco prima dell’incidente. Le due sono state interrogate dalla polizia e hanno fornito la loro versione dei fatti. Mistermovie.it - Mister Movie | Shock sulla morte di Liam Payne, non era solo in stanza Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ii che avvolgono la tragicadiiniziano a svelarsi. L’autopsia ha confermato che l’ex membro degli One Direction è deceduto a causa di gravi ferite multiple e di un’emorragia interna ed esterna, causate da un violento impatto con il suolo. Le lesioni riportate alla testa si sono rivelate fatali. La tragicadi: nuovi dettagli sconvolgenti sull’incidente Nelle ultime ore, le autorità argentine hanno diffuso nuovi dettagli inquietantinotte della tragedia. A quanto pare,non eranella suad’albergo al momento della caduta. Due donne, che non erano la sua fidanzata, sarebbero state con lui poco prima dell’incidente. Le due sono state interrogate dalla polizia e hanno fornito la loro versione dei fatti.

