Mister Movie | Liam Payne l’audio della chiamata al 911 in Italiano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ap ha diffuso l’intercettazione della chiamata al 911 del direttore dell’hotel a Buenos Aires in cui è morto l’ex cantante degli One Direction, Liam Payne, precipitato dal terzo piano dell’edificio. La voce del manager si è fatta più ansiosa man mano che la chiamata proseguiva, chiedendo con urgenza un intervento del servizio medico di emergenza (SAME) e della polizia segnalando che la stanza del cantante 31enne aveva un balcone. “Sta distruggendo tutta la stanza, sono preoccupato che possa fare qualcosa di pericoloso che metta a rischio la sua vita” ha detto il direttore dell’hotel Casa Sur all’operatrice del 911. Quando i soccorsi sono arrivati Liam Payne era già morto. L'Articolo originale Liam Payne l’audio della chiamata al 911 in Italiano proviene da Mister Movie. Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ap ha diffuso l’intercettazioneal 911 del direttore dell’hotel a Buenos Aires in cui è morto l’ex cantante degli One Direction,, precipitato dal terzo piano dell’edificio. La voce del manager si è fatta più ansiosa man mano che laproseguiva, chiedendo con urgenza un intervento del servizio medico di emergenza (SAME) epolizia segnalando che la stanza del cantante 31enne aveva un balcone. “Sta distruggendo tutta la stanza, sono preoccupato che possa fare qualcosa di pericoloso che metta a rischio la sua vita” ha detto il direttore dell’hotel Casa Sur all’operatrice del 911. Quando i soccorsi sono arrivatiera già morto. L'Articolo originaleal 911 inproviene da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le droghe in hotel - la telefonata d'emergenza e le indagini fino a ora : le cause della morte di Liam Payne - È scomparso tragicamente l’ex membro degli One Direction, dopo essere caduto da un hotel di Buenos Aires, ecco la ricostruzione dei fatti finora. (Vanityfair.it)

Liam Payne - arrivano i messaggi degli ex One Direction : “Vorrei avere la possibilità di dirti addio e dirti ancora una volta quanto ti ho amato” - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zayn Malik (@zayn) A non avere ancora scritto un messaggio pubblico rivolto al cantante è stato Niall Horan, il quale però è stato l’ultimo degli ex componenti della band ad aver visto Liam, dal momento che si trovava in Argentina per alcuni concerti e in quell’occasione ha avuto modo di rivedere ... (Isaechia.it)

Gli One Direction salutano Liam Payne : «Completamente devastati» - Il messaggio social degli One Direction (Instagram). «Con il tempo, quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zayn Malik (@zayn) Come Tomlinson, ha riconosciuto il talento di Liam Payne sottolineando come fosse lui a trainare la nave degli One Direction qualunque cosa accadesse ... (Lettera43.it)