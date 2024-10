Lettera43.it - Milano, la procura chiede la convalida dell’arresto per i due uomini che hanno ucciso Eros di Ronza

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladiha chiesto lae la custodia cautelare in carcere per Liu Chongbin 49 anni, e il nipote Shou Zhou 31 anni, i dueaccusati di avercon venti forbiciatedi, il 37enne che alle prime ore del 17 ottobre aveva tentato di rubare dei gratta e vinci dalla tabaccheria di viale da Cermenate agestita dai duedi origini cinesi. I pm nella loro richiestasottolineato «la sproporzione della reazione e, anzi, l’efferatezza con cuiDiviene attinto prima da dietro, quando, con tutto il busto ancora dentro il bar, nemmeno può accorgersi della presenza dei titolari e poi finito quando ormai è inerme a terra, con una serie di colpi inferti con forza, in una sequenza in cui la lontananza della scena rispetto alla telecamera non riesce a mascherarne l’estrema drammaticità».