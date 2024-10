Migranti Tribunale di Roma | Devono essere riportati in Italia i 12 trattenuti in Albania Ira di Fdi Esulta il Pd

Migranti, Tribunale di Roma: ‚ÄúDevono essere riportati in Italia i 12 trattenuti in Albania‚ÄĚ. Ira di Fdi. Esulta il Pd (Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) Dovranno essere riportati subito in Italia i 12 Migranti trattenuti in Albania. La sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti all'interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania L'articolo Migranti, Tribunale di Roma: ‚ÄúDevono essere riportati in Italia i 12 trattenuti in Albania‚ÄĚ. Ira di Fdi. Esulta il Pd proviene da Firenze Post. .com - Migranti, Tribunale di Roma: ‚ÄúDevono essere riportati in Italia i 12 trattenuti in Albania‚ÄĚ. Ira di Fdi. Esulta il Pd Leggi tutta la notizia su .com (Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) Dovrannosubito ini 12in. La sezione immigrazione deldinon ha convalidato il trattenimento deiall'interno del centrono di permanenza per il rimpatrio di Gjader inL'articolodi: ‚Äúini 12in‚ÄĚ. Ira di Fdi.il Pd proviene da Firenze Post.

