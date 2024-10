Medioriente, Meloni ad Aqaba: al via l’incontro con il Re di Giordania (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla residenza reale di Aqaba del Re di Giordania Abdullah II come prima tappa della visita in Medioriente. La premier, secondo quanto si apprende, avrà un incontro tête-à-tête con il sovrano, al quale seguirà una colazione di lavoro. Al termine della visita, Meloni partirà alla volta del Libano per l’appuntamento successivo della missione mediorientale: a Beirut sono in agenda gli incontri col primo ministro Najib Mikati e il presidente dell’Assemblea nazionale del Libano Nabih Berri. Lapresse.it - Medioriente, Meloni ad Aqaba: al via l’incontro con il Re di Giordania Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata alla residenza reale didel Re diAbdullah II come prima tappa della visita in. La premier, secondo quanto si apprende, avrà un incontro tête-à-tête con il sovrano, al quale seguirà una colazione di lavoro. Al termine della visita,partirà alla volta del Libano per l’appuntamento successivo della missione mediorientale: a Beirut sono in agenda gli incontri col primo ministro Najib Mikati e il presidente dell’Assemblea nazionale del Libano Nabih Berri.

