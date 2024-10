Medicina, la riforma. Stop al numero chiuso: "Una perdita di tempo e abbasserà la qualità" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Raschi Niente più numero chiuso per accedere ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria: la Commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso per quanto riguarda il primo semestre, consentendo l’iscrizione a tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. Solamente dopo i primi sei mesi verrà effettuata una selezione basata sulle competenze acquisite degli studenti, attraverso i crediti formativi e la posizione raggiunta in una graduatoria nazionale, mentre i non ammessi potranno continuare a frequentare la facoltà alternativa scelta preventivamente (Farmacia, Biologia, Biotecnologia) e gli eventuali crediti acquisiti varranno per il nuovo corso. Una riforma che sta sollevando, da più parti, molti dubbi. Perplesso anche il presidente dell’Ordine dei medici di Bologna, Luigi Bagnoli. Ilrestodelcarlino.it - Medicina, la riforma. Stop al numero chiuso: "Una perdita di tempo e abbasserà la qualità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Raschi Niente piùper accedere ai corsi di laurea ine chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria: la Commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso per quanto riguarda il primo semestre, consentendo l’iscrizione a tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. Solamente dopo i primi sei mesi verrà effettuata una selezione basata sulle competenze acquisite degli studenti, attraverso i crediti formativi e la posizione raggiunta in una graduatoria nazionale, mentre i non ammessi potranno continuare a frequentare la facoltà alternativa scelta preventivamente (Farmacia, Biologia, Biotecnologia) e gli eventuali crediti acquisiti varranno per il nuovo corso. Unache sta sollevando, da più parti, molti dubbi. Perplesso anche il presidente dell’Ordine dei medici di Bologna, Luigi Bagnoli.

