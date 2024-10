Mbappé accusato di stupro, Ancelotti: “Non è turbato ed è pronto a giocare” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha affermato che Kylian Mbappé “non è turbato” dalle notizie diffuse dai media svedesi questa settimana, secondo cui il capitano della Francia sarebbe oggetto di un’indagine per stupro. Il team legale di Mbappé ha respinto queste notizie bollandole come false. “Non presto attenzione alle speculazioni che provengono dall’esterno della squadra. Il giocatore non è minimamente turbato”, ha dichiarato Ancelotti. Mbappé si è allenato per il Madrid questa settimana prima della ripresa del campionato spagnolo. Sabato il Real giocherà contro il Celta Vigo. “Ha approfittato della pausa per migliorare la sua forma fisica e rimettersi in sesto dopo l’infortunio”, ha detto Ancelotti, “È felice e pronto a giocare e ad essere importante per la squadra. Questi 15 giorni sono stati utili perché ora è un giocatore diverso rispetto a prima della pausa”. Lapresse.it - Mbappé accusato di stupro, Ancelotti: “Non è turbato ed è pronto a giocare” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’allenatore del Real Madrid Carloha affermato che Kylian“non è” dalle notizie diffuse dai media svedesi questa settimana, secondo cui il capitano della Francia sarebbe oggetto di un’indagine per. Il team legale diha respinto queste notizie bollandole come false. “Non presto attenzione alle speculazioni che provengono dall’esterno della squadra. Il giocatore non è minimamente”, ha dichiaratosi è allenato per il Madrid questa settimana prima della ripresa del campionato spagnolo. Sabato il Real giocherà contro il Celta Vigo. “Ha approfittato della pausa per migliorare la sua forma fisica e rimettersi in sesto dopo l’infortunio”, ha detto, “È felice ee ad essere importante per la squadra. Questi 15 giorni sono stati utili perché ora è un giocatore diverso rispetto a prima della pausa”.

