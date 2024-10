Mattarella incontra il Presidente d’Albania a Piana degli Albanesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, dove ha in programma una visita congiunta alla comunità locale insieme al Presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj. Il programma prevede quattro tappe: Piazza Vittorio Emanuele, Corso Giorgio Kastriota di fronte la Cattedrale di San Demetrio, Teatro del Seminario a Piazza San Nicolò e Portella della Ginestra. xd6/tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella incontra il Presidente d’Albania a Piana degli Albanesi Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Ildella Repubblica Sergioè giunto a, in provincia di Palermo, dove ha in programma una visita congiunta alla comunità locale insieme aldella RepubblicaBajram Begaj. Il programma prevede quattro tappe: Piazza Vittorio Emanuele, Corso Giorgio Kastriota di fronte la Cattedrale di San Demetrio, Teatro del Seminario a Piazza San Nicolò e Portella della Ginestra. xd6/tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

