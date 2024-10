Maltempo, la Toscana è sott’acqua. “Esondato il fiume Cecina” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa sulle linee Vicenza – Padova, Schio e Treviso a causa delle avverse condizioni meteo, che hanno portato al rischio di esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone. I treni Alta Velocità sono stati deviati su un percorso alternativo tra Padova e Verona, mentre i treni regionali provenienti da Verona sono limitati a Vicenza e quelli da Padova a Grisignano di Zocco, a seconda della tipologia. È stato attivato un servizio navetta di bus tra Vicenza e Grisignano, ma si avvertono possibili ritardi e una capienza ridotta rispetto all’offerta normale. Inoltre, si segnalano gravi ripercussioni anche sull’asse Milano – Venezia. Ma è la Toscana ad avere la peggio in queste ore. Thesocialpost.it - Maltempo, la Toscana è sott’acqua. “Esondato il fiume Cecina” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata diche ha colpito l’Italia sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa sulle linee Vicenza – Padova, Schio e Treviso a causa delle avverse condizioni meteo, che hanno portato al rischio di esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone. I treni Alta Velocità sono stati deviati su un percorso alternativo tra Padova e Verona, mentre i treni regionali provenienti da Verona sono limitati a Vicenza e quelli da Padova a Grisignano di Zocco, a seconda della tipologia. È stato attivato un servizio navetta di bus tra Vicenza e Grisignano, ma si avvertono possibili ritardi e una capienza ridotta rispetto all’offerta normale. Inoltre, si segnalano gravi ripercussioni anche sull’asse Milano – Venezia. Ma è laad avere la peggio in queste ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - Bacchiglione a livello di guardia : allagamenti in tutta Vicenza - circolazione dei treni sospesa fino a Padova. Pericolo smottamenti - VICENZA - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata di maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata... (Ilgazzettino.it)

Maltempo in Toscana : stazione di Siena chiusa - modifiche alla circolazione dei treni - Ferrovie dello Stato comunica che la Stazione di Siena ancora non disponibile a causa dei danni provocati dal maltempo nella serata di ieri, 17 ottobre 2024 L'articolo Maltempo in Toscana: stazione di Siena chiusa, modifiche alla circolazione dei treni proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Maltempo - Bacchiglione a livello di guardia : allagamenti in tutta Vicenza - circolazione dei treni sospesa fino a Padova - VICENZA - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata di maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata... (Ilgazzettino.it)