Lo “zio” Eros Ramazzotti fa visita a Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo in America: “Un’emozione per sempre” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una sorpresa decisamente gradita quella di Eros Ramazzotti a Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, che in America è andato a far visita al cantante e alla compagna, a poche settimane dalla nascita del loro primo figlio. Virali gli scatti sui social: "Momenti che restano così, impressi nella mente". Fanpage.it - Lo “zio” Eros Ramazzotti fa visita a Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo in America: “Un’emozione per sempre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una sorpresa decisamente gradita quella diDi, che inè andato a faral cantante e alla compagna, a poche settimane dalla nascita del loro primo figlio. Virali gli scatti sui social: "Momenti che restano così, impressi nella mente".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalila Gelsomino parla della sua rottura con Eros Ramazzotti e delle dinamiche tossiche - In una serie di storie su Instagram, Dalila ha condiviso il suo dolore. La sua riservatezza è nota e, in momenti simili, tende a non rivelare dettagli intimi. “La nostra relazione è stata una delle mie più grandi lezioni di sempre”, ha aggiunto, dimostrando che, anche nel dolore, ci sono spunti di crescita personale. (Bollicinevip.com)

Eros Ramazzotti velenoso contro la ex Dalila Gelsomino? Ecco il messaggio pungente su Instagram - è guerra - La ex fidanzata di Eros Ramazzotti, successivamente, ha voluto lanciare un appello a chi in quel momento la stessa leggendo: “Abbiate il coraggio di vivere in connessione, andate a fondo, amate veramente e fatelo per alimentare la vostra anima, non il vostro ego. Fonte: Instagram Chi è la ex fidanzata? Dalila Gelsomino non è solo la ex fidanzata di Eros Ramazzotti, ma anche una ex studentessa ... (Donnapop.it)

Eros Ramazzotti dopo lo sfogo della sua ex Dalila Gelsomino : “La rabbia prolungata danneggia il fegato” - A poche ore dal messaggio di Dalila Gelsomino sulla rottura con Eros Ramazzotti, anche il cantante è intervenuto via social senza mai citarla direttamente.Continua a leggere . (Fanpage.it)