LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: partono le pre-qualifiche al buio, Martin cade subito (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -46 minuti: comincia il giro lanciato di Bagnaia -46 minuti: Marquez continua a martellare: 1:29.020, poi Di Giannantonio a +0.207, quindi Marquez, Vinales, Zarco, Binder, Morbidelli, Acosta, Quartararo, Bezzecchi e Bastianini -47 minuti: Pecco ha cambiato moto, non ci sono modifiche di asset. Martin è partito con la moto con cui è caduto. Ha perso molto tempo il ducatista -48 minuti: Martin è in outlap, Bagnaia è ancora fermo ai box. Non è un buon segno -49 minuti: arriva Vinales! 1:29.383 per lui. Lo spagnolo adesso guida la classifica davanti a Marquez (+0.030) e Zarco (+0.189) -50 minuti: la caduta di Jorge Martin Scary moment for @88jorgeMartin! Incredibly lucky he didn't tag the back of @FabioQ20! #AustralianGP pic.twitter.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : alle 6 : 00 turno unico da 80 minuti - 2:04 Dal box Pramac Daniele Romagnoli con tanto di cartina meteorologica in mano: “Secondo me stamattina non si gira, forse il pomeriggio migliora. Intanto continua a piovere… 3:13 Attenzione, c’è un aggiornamento. twitter. twitter. com/PJggSgBPmc — MotoGP (@MotoGP) October 18, 2024 3:10 Luca Marini: “Stiamo capendo la situazione migliore per tutti, l’asfalto nuovo non drena mai“. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : alle 6 : 00 turno unico di 80 minuti - twitter. Al momento l’iberico guida la classifica piloti con 392 punti, dieci punti in più del ducatista. 3:33 Era nell’aria. Siamo vicini all’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria Another 20 mins to wait #AustralianGP pic. Ma è critica. twitter. Si deciderà il da farsi alle 2:50 italiane (forse). (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : cancellata la prima sessione di prove. Alle 6 : 00 turno unico di 80 minuti - Il tracciato oceanico infatti è stato appena rivestito da un nuovo manto d’asfalto, fattore che creerà sicuramente qualche grattacapo ai piloti in pista. Potrebbero esserci degli aggiornamenti più sostanziosi 2:43 Tra poco meno di dieci minuti avremo il nuovo aggiornamento dalla direzione gara. 2:50 Ci tocca aspettare altri dieci minuti, dunque le 3:00 Italiane. (Oasport.it)