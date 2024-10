Butac.it - L’ingegnere, le auto elettriche e le citazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) C’è una citazione che circola in rete da marzo 2024 ma ci è stata segnalata negli ultimi giorni, questa: Quando nasce, un’elettrica ha già emesso tanta di quella anidride carbonica quanto una vettura a combustione ne emette nei primi 100.000 km. Circola in post che la riportano attribuita all’ing. Stefano Iacoponi, ed esiste un video dove la frase viene detta; può essere che, andando a cercare il discorso completo,spieghi anche altre cose, ma non è nostra intenzione verificare questo, a noi interessa verificare se il dato sia o meno corretto e mostrarvi perché è sbagliato prenderlo così come viene fatto circolare. Non vi facciamo perdere tempo: si tratta di un’esagerazione scorretta. Sia chiaro, è vero che la produzione dellemobili, e in particolare delle loro batterie, ha un impatto significativo in termini di emissioni di anidride carbonica.