Liam Payne, arrivano i messaggi degli ex One Direction: "Vorrei avere la possibilità di dirti addio e dirti ancora una volta quanto ti ho amato"

Ieri tutto il mondo ha appreso la notizia della tragica scomparsa dell'ex membro degli One Direction, Liam Payne, deceduto in seguito alla caduta dal terzo piano dell'hotel in Argentina in cui alloggiava (clicca QUI per leggere). Una notizia che ha sconvolto i milioni di fan sparsi in tutto il mondo e non solo. Anche il mondo della musica, infatti, è rimasto scioccato da quanto accaduto e tanti sono stati i messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa del cantante, avvenuta a soli 31 anni. Nelle scorse ore, ad esprimersi su quanto accaduto sono stati anche gli altri ex componenti della band, attraverso alcuni toccanti messaggi pubblicati sui social. Il primo messaggio è arrivato direttamente dalla pagina Instagram ufficiale degli One Direction, inattiva da tempo: Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam.

