Le buche in via Marabina | È pericolosa e dissestata Un viavai continuo di camion

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una buca dietro l’altra e undipieni di terra. Questo il racconto di chi percorre viatutti i giorni, anche più volte al giorno, per andare a lavorare a Ravenna. In particolare un gruppo di residenti a Lido Adriano che denuncia le condizioni degradate della strada, "traenormi, spesso piene d’acqua, ecarichi di terra che vanno e vengono dalla Classicana". "L’anno scorso – spiega Rita Cacchi (nella foto) – dal momento che via Bonifica è stata chiusa diversi mesi per lavori, sono stata costretta a percorrere sempre lafinché finalmente hanno riaperto via Bonifica. Ora però si ricomincia". A sparigliare attualmente le carte sono i lavori allo svincolo della Classicana a Porto Fuori, dove verrà demolito e ricostruito il cavalcavia.