La Fermana in regola abbiamo pagato tutto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una presenza, quella del direttore sportivo dellaMichele Paoluci a Lunediretta su TvCentroMarche, che ha permesso al responsabile dell’area tecnica canarina di toccare moltissimi punti interessanti di questo avvio di stagione canarino. Partendo dal match con la Vigor con "almeno 5-6 palle gol nitide e importanti, un primo tempo in cui liaggrediti e il bicchiere se vogliamo è mezzo vuoto per quanto fatto, a testimonianza le potenzialità di questi ragazzi". Il plauso proprio a Paolucci per aver subito chiesto scusa dopo l’episodio avvenuto contro la Vigor con un epiteto arrivato dalla tribuna centrale, non certo di buon gusto, contro il difensore rossoblù Tomba. "Fermo è una città di calcio e di persone perbene, quella situazione non la rappresentano affatto. Diversi tifosi mi hanno fermato ringraziandomi per quello che avevo fatto".