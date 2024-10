Katz | Guterres non esulta su Sinwarmale

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 9.45 Il ministro degli Esteri israeliano attacca il segretario Onu: "Non ha accolto con favore l'eliminazione dell'arciterrorista Sinwar -gli rimprovera- così come si è rifiutato di dichiarare Hamas un'organizzazione terroristica dopo il massacro del 7/10". Il post su X del ministroprosegue: "sta guidando un programma anti-israeliano e anti-ebraico estremo. Continueremo a designarlo come persona non grata e a impedirgli l'ingresso in Israele".