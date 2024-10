Oasport.it - Jonathan Milan e la sua grande gioia: “Volevo centrare quest’obiettivo, ho dato tutto!”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il pezzo mancante del puzzle.ce l’ha fatta. Il corridore nostrano ha conquistato l’oro dell’inseguimento individuale nei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup, in Danimarca, corredando la sua affermazione con un crono pazzesco: 3:59.153, nuovo record del mondo. Già, la prestazione dell’atleta friulano è stata accompagnata dalla scritta “WR” in una Finale per l’oro contro il giovane britannico Josh Charlton, che nel corso delle qualifiche aveva lasciato a bocca aperta tutti. Il pensiero è al primato mondiale di 3:59.304 stabilito dal classe 2003, andando a migliorare il riscontro di Filippo Ganna (3:59.636), assente in questa competizione e vincitore dell’oro iril’anno scorso nella specialità. E quindi era lecito avere delle preoccupazioni prima del via, maè partito a tutta e fatto la differenza su un passo gara incredibile nei 4 km.