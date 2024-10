Liberoquotidiano.it - "Inganni del governo nazionalista": fango dalla Francia sulla cucina italiana

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «La gastronomie italienne n'est-elle qu'une supercherie?». È questo il titolo dell'“inchiesta” del corrispondente a Roma del quotidiano francese Les Echos, un attacco pieno di astio e scarsa conoscenza della materia nei confronti dellamade in Italy, bollata come una “supercherie”, un inganno, una truffa, un ammasso di invenzioni. Ignorando l'eredità culturale dell'arte culinaria mediterranea. L'autore, nella sua crociata contro l'Italia, fa leva sulle teorie di un docente dell'Università di Parma, Alberto Grandi, che si è reso noto con il libro Denominazione di Origine Inventata (DOI) e, da anni, in cerca di un po' di gloria, sfrutta quell'onda, divertendosi a sputtanare lasui giornali esteri: aveva iniziato col Financial Times nel 2023 e continua oggi con Les Echos.