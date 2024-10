Unlimitednews.it - Incidenti a corteo pro Palestina di Roma, arrestato tunisino 41enne

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(ITALPRESS) – La Polizia di Stato haundi 41 anni, all’esito delle attività investigative immediatamente avviate dalla Digos die dirette dalla locale Procura della Repubblica, a seguito dei graviregistratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, svoltasi lo scorso sabato 5 ottobre in piazzale Ostiense, in spregio al diniego formalmente opposto agli organizzatori dal Sig. Questore di. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dello straniero, associato poi presso Regina Coeli dalla Digos capitolina, in quanto ritenuto responsabile del reato di “resistenza a P.U. aggravato perchè commesso da più di dieci persone riunite”.