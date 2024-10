Tvzap.it - Incidente sulla strada provinciale, il bilancio è drammatico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un gravissimosi è verificato in mattinata lungo lache da Lucera sale verso Biccari nel foggiano. Per cause ancora da accertare, in località Berardinone, si è verificato un impatto frontale tra due mezzi che è costato la vita ad un uomo di 84 anni. Leggi anche: Maltempo, la regione messa in ginocchio: c’è stata una frana Leggi anche: Supermercati Sisa, scatta il ritiro del prodotto: rischio listeriaUnsi è verificato questa mattinaLucera-Biccari. Una Fiat Punto, guidata da un uomo, avrebbe perso il controllo scontrandosi frontalmente con un SUV. L’è avvenuto in località Berardinone, e le conseguenze sono state fatali per il conducente della Punto, che ha perso la vita sul colpo, peraltro sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto.