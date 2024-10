Incidente sul lavoro a Cesena, morto operaio schiacciato dal muletto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ennesima tragedia sul lavoro in mattinata a Borello, frazione di Cesena. Poco dopo mezzogiorno un operaio è morto, schiacciato dall'improvviso ribaltamento del muletto con cui stava lavorando nei pressi dell'E45. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: pare che l'operaio fosse impegnato nello scarico di un camion, quando il muletto si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro a Cesena, morto operaio schiacciato dal muletto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ennesima tragedia sulin mattinata a Borello, frazione di. Poco dopo mezzogiorno undall'improvviso ribaltamento delcon cui stava lavorando nei pressi dell'E45. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: pare che l'fosse impegnato nello scarico di un camion, quando ilsi è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo.

Tragedia sul lavoro a Cesena : operaio perde la vita in un incidente con un muletto - La notizia ha sollevato preoccupazioni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di indagini per chiarire la dinamica di tale evento drammatico. La maggior parte delle tragedie lavorative, infatti, deriva da infortuni evitabili, un dato che fa emergere l’esigenza di un ripensamento delle pratiche di lavoro quotidiane e di attenzione nelle operazioni che coinvolgono mezzi ... (Gaeta.it)

