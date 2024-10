Il tempo della parola in classe, l’80% è per i docenti, il 20% è per gli studenti, ma non è distribuito equamente. Il dibattito sui social: “Un simbolo delle disuguaglianze” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo scrittore Michele Arena, con la sua tesi, solleva una questione cruciale: la distribuzione del potere all'interno delle aule scolastiche. Partendo da un dato OCSE, secondo cui l'80% del tempo di parola in classe è appannaggio degli insegnanti, Arena denuncia una dinamica che riproduce le disuguaglianze sociali. L'articolo Il tempo della parola in classe, l’80% è per i docenti, il 20% è per gli studenti, ma non è distribuito equamente. Il dibattito sui social: “Un simbolo delle disuguaglianze” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Lo scrittore Michele Arena, con la sua tesi, solleva una questione cruciale: la distribuzione del potere all'internoaule scolastiche. Partendo da un dato OCSE, secondo cui l'80% deldiinè appannaggio degli insegnanti, Arena denuncia una dinamica che riproduce lei. L'articolo Ilinè per i, il 20% è per gli, ma non è. Ilsui: “Un” .

