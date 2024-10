Gaeta.it - Il Moro di Venezia torna a regatare in laguna: doppio impegno per il leggendario veliero

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storica imbarcazionedi, che ha segnato la storia della vela italiana,a solcare le acque delladiper due eventi di grande rilevanza: la Veleziana e la Venice Hospitality Challenge. Dopo un brillante risultato alla Barcolana di Trieste, dove ilha conquistato l’ottavo posto su oltre 1750 partecipanti e il terzo in categoria, ilsi prepara a ripetere l’esperienza. Questi eventi non solo celebrano la tradizione della vela, ma rappresentano anche un momento di incontro tra professionisti, appassionati e turisti. Gli appuntamenti velici nel cuore diDomenica, ildisarà protagonista di due importanti regate che rappresentano un simbolo della vela autunnale in