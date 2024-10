“Il Comune si faccia carico della riapertura del parco dell’anfiteatro” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – “Il Comune si faccia carico della riapertura del parco dell’anfiteatro”. La dichiarazione dei consiglieri comunali Andrea Gallorini e Valentina Vaccari (Pd) “Stupisce e amareggia la nota dell’amministrazione comunale in risposta a un'intervista rilasciata da Maria Gatto, direttrice del museo archeologico. Stupisce nei toni, non certo consoni a un sano confronto fra istituzioni, amareggia nel dato di fondo: dopo 16 mesi il giardino dell’anfiteatro è e resterà ancora chiuso al pubblico. Si poteva fare molto di più di quanto relazionato dall’amministrazione ed è francamente assurdo vedere ancora chiuso, dopo tutto questo tempo, un parco storico di piccole dimensioni e tra i più frequentati della città. Per la messa in sicurezza degli alberi sono necessari 30. Lanazione.it - “Il Comune si faccia carico della riapertura del parco dell’anfiteatro” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – “Ilsidel”. La dichiarazione dei consiglieri comunali Andrea Gallorini e Valentina Vaccari (Pd) “Stupisce e amareggia la nota dell’amministrazione comunale in risposta a un'intervista rilasciata da Maria Gatto, direttrice del museo archeologico. Stupisce nei toni, non certo consoni a un sano confronto fra istituzioni, amareggia nel dato di fondo: dopo 16 mesi il giardinoè e resterà ancora chiuso al pubblico. Si poteva fare molto di più di quanto relazionato dall’amministrazione ed è francamente assurdo vedere ancora chiuso, dopo tutto questo tempo, unstorico di piccole dimensioni e tra i più frequentaticittà. Per la messa in sicurezza degli alberi sono necessari 30.

