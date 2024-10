Gualtieri tenta di blindare la ricandidatura, ma Schlein potrebbe puntare su Di Biase (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mini rimpasto della Giunta romana, con l’arrivo di Massimiliano Smeriglio alla Cultura al posto di Miguel Gotor, Giulio Bugarelli al Personale al posto di Andrea Catarci e il ritorno di Albino Ruberti, dopo le dimissioni di due anni a causa di una rissa verbale -filmata – a Frosinone, ha provocato un piccolo terremoto nella sinistra romana. Il segretario dei dem capitolini, Enzo Foschi, è stato informato solo a cose fatte e di questo si è molto lamentato con Claudio Mancini, il potente nume tutelare del sindaco Roberto Gualtieri, il quale, tra l’altro, è sbottato: «Sono io che scelgo gli assessori e non devo rendere conto a nessuno, tanto meno alle correnti del Pd». Gualtieri e lo scontro tra correnti Pd romane Le correnti, anche nella Capitale, però contano. Lettera43.it - Gualtieri tenta di blindare la ricandidatura, ma Schlein potrebbe puntare su Di Biase Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mini rimpasto della Giunta romana, con l’arrivo di Massimiliano Smeriglio alla Cultura al posto di Miguel Gotor, Giulio Bugarelli al Personale al posto di Andrea Catarci e il ritorno di Albino Ruberti, dopo le dimissioni di due anni a causa di una rissa verbale -filmata – a Frosinone, ha provocato un piccolo terremoto nella sinistra romana. Il segretario dei dem capitolini, Enzo Foschi, è stato informato solo a cose fatte e di questo si è molto lamentato con Claudio Mancini, il potente nume tutelare del sindaco Roberto, il quale, tra l’altro, è sbottato: «Sono io che scelgo gli assessori e non devo rendere conto a nessuno, tanto meno alle correnti del Pd».e lo scontro tra correnti Pd romane Le correnti, anche nella Capitale, però contano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - rimpasto per Gualtieri : Smeriglio al posto di Gotor - Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti - Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, Assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all’interno del Gabinetto […] L'articolo Roma, rimpasto per Gualtieri: Smeriglio al posto di Gotor, Catarci perde l’assessorato. Lo comunica il Campidoglio. . (Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali ... (Webmagazine24.it)

Roma - rimpasto per Gualtieri : Smeriglio al posto di Gotor - Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti - (Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Lo comunica il Campidoglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, Assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all’interno del Gabinetto […]. (Periodicodaily.com)

Roma - rimpasto per Gualtieri : Smeriglio al posto di Gotor - Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti - Il nuovo assetto organizzativo sarà operativo non appena completati i necessari adempimenti Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, Assessore al Personale, […]. (Sbircialanotizia.it)